Мейвезер ответил на вызов Пакиао

Американец Флойд Мейвезер-младший ответил на вызов на бой Мэнни Пакиао. В 2015 году в первое поединке победу одержал 41-летний американец.

- Я не могу винить Пакиао за то, что он хочет сделать, это его право, - цитирует Fighthype.com Мейвезера. - Если он все еще хочет зарабатывать деньги, это его дело. Каждый делает все, что хочет. Не имею ничего против Пакиао. Конечно, он называет мое имя. Вероятно, я буду одним из самых громких имен всех времен в этом виде спорта, если не самым-самым. Когда называешь имя Мейвезера, значит говоришь о долларах.

Меня спрашивали, наверное, раз семь: "Почему боишься сражаться с Пакиао?", будто одного его поражения было мало. Пакиао - будущий член зала славы, но тогда выиграл лучший, коим был я.