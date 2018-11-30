Мейвезер оштрафован за недобросовестную рекламу криптовалюты

Американский боксер Флойд Мейвезер оштрафован Комиссией по ценным бумагам США за недобросовестную рекламу криптовалюты, сообщает CNN. Спортсмен получил штраф за то, что не указал по закону, что занимается рекламой нескольких компаний. По мнению регуляртора, потенциальные инвесторы должны были знать, что Мейвезер занимался рекламой, а не просто продвигал продукцию.

За свою работу он получил 300 тысяч долларов. Эти деньги, а также проценты Мейвезер должне вернуть. Кроме того, боксер заплатит 300 тысяч долларов штрафа.