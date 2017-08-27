Мейвезер не смог поставить на свою победу в бою с Макгрегором 400 тысяч долларов

Непобежденный чемпион мира Флойд Мейвезер за несколько часов до боя против чемпиона UFC Конора Макгрегора пытался поставить 400 тысяч долларов на свою победу, утверждает MIrror. По информации источника. ставка американца заключалась в том, что он одержит победу до начала 10 раунда.

Букмекер попытался проверить, имеет ли боксер право ставить на себя. После этого Мейвезер изменил решение, захотев поставить на собственную победу нокаутом. Чемпион мира не дождался того, как букмекеры проверят соответствующие правила, и ушел.

Позже стало известно, что властями Невады не запрещено боксерами делать ставки на себя - Мейвезер упустил шанс заработать на собственной победе несколько сотен тысяч долларов.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция