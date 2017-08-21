Мейвезер – Макгрегор: дата боя – 27 августа

В ближайший уик-энд состоится главный бой века между чемпионом UFC Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. Поединок пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа по Москве. Ориентировочно начало боя по правилам профессионального бокса в полусреднем весе – 7.00 утра по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер.

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