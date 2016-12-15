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Мейуэзер заплатит 10 тысяч долларов за лучшую подпись к видео с избиением Макгрегора

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Американец Флойд Мейуэзер снова поставил под сомнения бойцовские качества чемпионат UFC Конора Макгрегора. В своем Instagram непобедимый боксер объявил конкурс на лучшую подпись к видео. В нем отрезок из первого боя между Макгрегором и Нэйтом Диасом. Последний избивает ирландца и заставляет его сдаться после удушающего приема. Мейуэзер автору лучшей подписи пообещал 10 тысяч долларов. 

- Подпишите это! Лучшая подпись получит 10 тысяч долларов. Победитель будет объявлен 19 декабря, – написал Мейуэзер.

Напомним, что последнее время ходят разговоры о возможности объединительного боя между завершившим карьеру Мейуэзером и действующим чемпионом MMA Макгрегором. Оба бойца при этом не упускают возможности время от времени в негативном ключе высказаться в отношении друг друга.  

 

CAPTION THIS! Best caption wins $10,000.00. The winner will be announced on Monday, Dec 19. Stay tuned ! #TMT

Видео опубликовано Floyd Mayweather (@floydmayweather) Дек 14 2016 в 8:51 PST

 

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