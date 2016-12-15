Мейуэзер заплатит 10 тысяч долларов за лучшую подпись к видео с избиением Макгрегора

Американец Флойд Мейуэзер снова поставил под сомнения бойцовские качества чемпионат UFC Конора Макгрегора. В своем Instagram непобедимый боксер объявил конкурс на лучшую подпись к видео. В нем отрезок из первого боя между Макгрегором и Нэйтом Диасом. Последний избивает ирландца и заставляет его сдаться после удушающего приема. Мейуэзер автору лучшей подписи пообещал 10 тысяч долларов.

- Подпишите это! Лучшая подпись получит 10 тысяч долларов. Победитель будет объявлен 19 декабря, – написал Мейуэзер.

Напомним, что последнее время ходят разговоры о возможности объединительного боя между завершившим карьеру Мейуэзером и действующим чемпионом MMA Макгрегором. Оба бойца при этом не упускают возможности время от времени в негативном ключе высказаться в отношении друг друга.