03:55 | БОКС — Профессиональный

Мейуэзер опроверг завершение сделки с Макгрегором

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Американский боксер Флойд Мейуэзер-младший сообщил, что не подписывал контракта на бой с ирладским бойцом ММА Конором Макгрегором. В понедельник издание The Irish Sun опубликовало информацию о заключении сделки. 

"В последнее время в прессе появились слухи о моих будущи поединках. Я хочу сказать, что никаких сделок с кем-либо я не заключал. Сейчас с удовольствием провожу время после карьеры и наслаждаюсь жизнью. Но если что-то поменяется, я сообщу вам об этом первым", - написал Мэйуэзер в "Твиттере".

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