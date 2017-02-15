Мейуэзер опроверг завершение сделки с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мейуэзер-младший сообщил, что не подписывал контракта на бой с ирладским бойцом ММА Конором Макгрегором. В понедельник издание The Irish Sun опубликовало информацию о заключении сделки.

"В последнее время в прессе появились слухи о моих будущи поединках. Я хочу сказать, что никаких сделок с кем-либо я не заключал. Сейчас с удовольствием провожу время после карьеры и наслаждаюсь жизнью. Но если что-то поменяется, я сообщу вам об этом первым", - написал Мэйуэзер в "Твиттере".