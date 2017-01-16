Мейуэзер готов сразиться с Макгрегором за 100 миллионов евро

Американский боксер Флойд Мейуэзер заявил, что намерен получить за возможный бой с ирландцем Конором Макгрегором не меньше 100 миллионов долларов, сообщает Boxingscene. Ранее президент UFC Дана Уайт называл сумму в 25 миллионов, на что американец назвал руководителя шутником.

– Я бизнесмен, этим все сказано, – сказал Мейуэзер. – Это развлечение, которое хотят видеть люди. Я знаю, что мы сделаем сумасшедшие деньги, если бой состоится. Если вы говорите про Макгрегора – то все это имеет смысл для меня, если нет – то давайте не будем говорить о деньгах.