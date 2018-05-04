Место боя между Гассиевым и Усиком будет определено до 20 мая

Место проведения финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком будет определено до 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева. Изначально поединок Гассиев - Усик был намечен на 11 мая и должен был состояться в аравийской Джидде. Ранее Кремлев сообщил, что Россия готова принять поединок, если Саудовская Аравия откажется от его проведения. Позднее стало известно, что бой перенесен на конец июня из-за травмы Усика, место проведения поединка на данный момент неизвестно.

- Мы сделали необходимые предложения, сделали все возможное, чтобы этот бой прошел в России, и теперь ждем решения, - сказал Гассиев. - Думаю, наше предложение является лучшим. В Сочи прошел прекрасный форум, думаю, и финал мы проведем так же. Думаю, до 20 мая будет решение.