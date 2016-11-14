Мэнни Пакиао: "Уже предложил менеджеру Мейуэзера матч-реванш"

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакиао все еще не теряет надежды провести матч-реванш против против непобежденного американца Флойда Мейуэзера. По словам филиппинца, он уже предложил это менеджеру лучшего боксера современности, который завершил карьеру.

– Фанаты хотят реванша с Мейуэзером, – цитирует Пакиао boxingscene.com. – Почему же этого не сделать? Мы можем это обсудить, нет проблем. Сейчас можно напрямую связаться с его командой, поэтому будет проще договориться о реванше. Я уже видел его менеджера и сказал, что хочу предложить Флойду бой. Он сказал мне, что хорошо.