08:40 | Бокс — Профессиональный

Мэнни Пакиао: "Удивлен, что отправил Матиссе в нокаут"


Филиппинский боксер Мэнни Пакиао прокомментировал свою победу над Лукасом Матиссе.

- Когда я в последний раз отправлял соперника в нокаут? Давно, - цитирует филиппинца ESPN. - Матиссе - сильный боец, поэтому мне нужно было держать руки вверху и показывать все, на что я способен. Я удивлен, потому что Матиссе - сложный соперник, а я отправил его в нокаут. Я был сосредоточен и терпелив во время боя, упорно работал на тренировках. Мы провели большую работу по подготовке к бою.

Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао на протяжении поединка трижды отправлял Матиссе на ринг. Третий нокдаун оказался последним. Филиппинский боксер провел первый бой после годичного перерыва.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/pakiao-nokautiroval-matisse-v-pervom-boyu-posle-vozvrascheniya-na-ring-1435210/

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