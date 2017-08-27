Мэнни Пакиао: "У Макгрегора нет никаких шансов против Мейвезера, лучше посмотреть бой Головкина"

Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао отметил, что ему будет скучно наблюдать за боем Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. По его словам, у ирландского бойца ММА нет ни одного шанса в этом поединке.

- У Макгрегора нет никаких шансов в этом бою, - приводит Yahoo Sports слова Пакиао. - Поединок может быть довольно скучным. Нет надежды на то, что Макгрегор нанесет сильный удар по Флойду. Как он это сделает, если у него нет никакого опыта в боксе?

Лучший бой - это Головкин против Альвареса. Лучший против лучшего. Этот бой я буду смотреть.

Бой Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка – 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер – Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.