Мэнни Пакиао: "Спасибо всем филиппинцам и моим болельщикам - это наша общая победа"

Филиппинский боксер Мэнни Пакиао прокомментировал свою победу над аргентинцем Лукасом Матиссе.

- Всевышнему слава! Спасибо моей жене, детям и всей моей семье, - написал спортсмен на своей странице в Фейсбуке. - Спасибо моей команде за упорную работу. Спасибо моим соотечественникам филиппинцам и моим болельщикам по всему миру. Это наша общая победа. Благослови бог всех вас.

Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао провел первый бой после годичного перерыва.