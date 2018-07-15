Мэнни Пакиао: "Спасибо всем филиппинцам и моим болельщикам - это наша общая победа"

Филиппинский боксер Мэнни Пакиао прокомментировал свою победу над аргентинцем Лукасом Матиссе.
- Всевышнему слава! Спасибо моей жене, детям и всей моей семье, - написал спортсмен на своей странице в Фейсбуке. - Спасибо моей команде за упорную работу. Спасибо моим соотечественникам филиппинцам и моим болельщикам по всему миру. Это наша общая победа. Благослови бог всех вас.
Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао провел первый бой после годичного перерыва.
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https://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/pakiao-nokautiroval-matisse-v-pervom-boyu-posle-vozvrascheniya-na-ring-1435210/
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