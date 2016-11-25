Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 килограмма Мэнни Пакиао проведет следующий бой весной 2017 года. Соперник филиппинца на данный момент не определен, однако, по информации Associated Press, сам Пакиао рассчитывает на реванш с американцем Флойдом Мейуэзером-младшим.

– После ухода из бокса я испытывал одиночество, – приводит Associated Press слова Пакиао. – Я все еще могу боксировать, потому что до сих пор нахожусь в неплохой форме. Когда бокс является твоей страстью, ты всегда с удовольствием выходишь на ринг.

После поражения в мае 2015 года от Флойда Мейуэзера Пакиао не выходил на ринг почти год. В апреле 2016-го филиппинец одержал победу по очкам над американцем Тимоти Брэдли, после чего объявил о завершении карьеры. Однако 37-летний боксер решил изменить свое решение и 6 ноября одержал победу над американцем Джесси Варгасом в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO.

