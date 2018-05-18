Мэнни Пакиао: "По бою с Матиссе буду судить, продолжать ли карьеру"

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао отметил, что еще не принял окончательного решения о продолжении карьеры. Он возобновит ее боем с чемпионом мира по версии WBA Лукасом Матиссе 15 июля.

– Я не говорю, что это будет мой последний бой, но по нему буду судить, продолжать или нет, – цитирует AFP 39-летнего филиппинца. – Поэтому я готовлюсь по максимуму к этому поединку, чтобы оценить, на что я способен. Матиссе очень агрессивен, но я не слишком беспокоюсь о его стиле. Мне важно набрать стопроцентную форму, чтобы выдержать 12 раундов.