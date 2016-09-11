Мэнни Пакиао: "Головкин – зверь"

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао поздравил казахстанца Геннадия Головкина с 36-й победой в карьере. Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе в субботу в Лондоне победил техническим нокаутом британца Келла Брука.

"Оба – Брук и Головкин – продемонстрировали прекрасную самоотдачу. Поздравляю Головкина. Он – зверь", – написал в своем твиттере Пакиао.