Мэнни Пакиао: "Боя-реванша с Хорном в Австралии не будет!"

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао намерен провести бой-реванш с Джеффом Хорном на Филиппинах. По словам 38-летнего боксера, он сделает все, чтобы реализовать эту идею.

Ранее сообщалось, что поединок должен пройти 12 ноября в Австралии, которая является родиной Хорна. Но позже представитель Пакиао заявил о переносе боя на 2018 год.

– Мы намерены сделать все, чтобы организовать этот бой на Филиппинах. Реванша в Австралии не будет, – приводит Boxing247 слова Пакиао. – Этот поединок положительно отразится на туризме в нашей стране. Президент положительно оценил эту идею. Также я хочу, чтобы мой последний бой прошел здесь.

Напомним, что в первом поединке, который прошел в Австралии, Пакиао уступил Хорну раздельным решением судей, проиграв титул чемпиона мира по версии WBO.