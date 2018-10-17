Менеджер Усика и Ломаченко: "В них что-то есть. Может, это от сала"

Менеджер украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика Эгис Климас рассказал о секрете их успехов.

- Во-первых, ребята знают, чего они хотят. Во-вторых, сильно развита дисциплина, - цитирует менджера "Сегодня". - И боксеры хорошие. Думаю, что-то в них есть... Может, это от сала (смеется). С ними никто не хочет боксировать. Приходится сильно работать.

Александр Усик проведет свой следующий бой против британца Тони Белью 10 ноября в Манчестере.