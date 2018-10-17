17:17 | Бокс — Профессиональный

Менеджер Усика: "Белью будет искать, как нокаутировать Александра"

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Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас – о поединке с британцем Тони Белью.

- Белью действительно может боксировать, – цитирует менеджера "Сегодня". – И несмотря на то, что он прошел несколько весовых категорий, он был чемпионом. Он будет искать, как нокаутировать Александра. Но как сказал Саша: невозможно ударить невидимку. Для Саши это будет нелегкий бой. И самое интересное, что Александр Усик не ищет простых вариантов. Он хочет, чтобы было сопротивление. Англия? Так Саша все время на выезде боксирует – Польша, Германия, Латвия, Россия. Он у нас, как говорится, Road Warrior (Дорожный воин - прим. "СЭ").

 

Дополнительная информация

https://www.segodnya.ua/sport/boxing/menedzher-usika-i-lomachenko-s-nimi-nikto-ne-hochet-boksirovat-1180404.html

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