Менеджер Усика: "Белью будет искать, как нокаутировать Александра"

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас – о поединке с британцем Тони Белью.

- Белью действительно может боксировать, – цитирует менеджера "Сегодня". – И несмотря на то, что он прошел несколько весовых категорий, он был чемпионом. Он будет искать, как нокаутировать Александра. Но как сказал Саша: невозможно ударить невидимку. Для Саши это будет нелегкий бой. И самое интересное, что Александр Усик не ищет простых вариантов. Он хочет, чтобы было сопротивление. Англия? Так Саша все время на выезде боксирует – Польша, Германия, Латвия, Россия. Он у нас, как говорится, Road Warrior (Дорожный воин - прим. "СЭ").