Менеджер Уорда: "Лучший из россиян не может победить лучшего из американцев ни в чем"

Менеджер американца Андре Уорда Джеймс Принс уверен, что его клиент победит Сергея Ковалева в предстоящем бою. По его словам, россиянин не удержит титулы по версиям WBO, WBA и IBF в полутяжелом весе.

– Это будет интересная битва, Россия против США, – цитирует Boxingscene Принса. – На мой взгляд, лучший россиянин не может победить лучшего американца ни в чем. Мы встретимся с русским истребителем. Уважаем российский стиль боя, Ковалев мне напоминает Голиафа, это великий боец. Но у нас есть свой Давид – Андре Уорд. Приходите на бой и увидите поражение Голиафа. Уорд поднимет над головой чемпионские пояса. Он побьет Ковалева.