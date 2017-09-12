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19:15 | БОКС — Профессиональный

Менеджер считает, что Ковалеву могли подсыпать снотворное перед боем с Уордом

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Менеджер Сергея Ковалева Эгис Климас в интервью Boxing Talk заявил, что тренер россиянина Джон Дэвид Джексон мог повлиять на исход второго боя с Андре Уордом. Ранее Джексон обвинил Ковалева в том, что он слабак, сам сдался Уорду и перестал выкладываться на тренировках.

– Джексон в последнее время отметился несколькими уничижительными репликами в адрес Ковалева. Что происходит?

– Не люблю говорить грязь о других, но Джексон сам это начал. Но я не уверен, что он не подсыпал какое-нибудь снотворное в воду Сергею перед тем, как тот вышел на бой, ведь Ковалев буквально спал в ринге.

– Вы сейчас серьезно?

– Я серьезен, вы можете прямо так и написать.

– Что было главной причиной того, что Сергей перестал с ним работать?

– Ковалев еще не объявлял официально о прекращении сотрудничества.

– Но, учитывая все сказанное, оно все-таки закончилось. Кто будет тренером Сергея теперь?

– Мы еще не решили, но обязательно кого-то найдем. Есть много тренеров, но мало тех, кто действительно может чему-то научить. А нам нужен именно такой человек

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бней Иегуда

Про Ковалёва на боксёрских форумах инфа гуляет от знающих людей, что он бухарик ещё тот, не просыхает по полгода.)) И ещё с Уордом тягаться думал, ну ну.)) Да и щас какого-то мешка откопали в соперники, с Баррерой и тем же Бетербиевым струхнул.))

20:12

Alma's

Теперь, Джексон виноват в проигрыше Ковалева? Мда

19:45

dv2205

вот уки пиндосские - нах им доверяться - и да надо наголову сильнее быть

19:37