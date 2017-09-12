Менеджер считает, что Ковалеву могли подсыпать снотворное перед боем с Уордом

Менеджер Сергея Ковалева Эгис Климас в интервью Boxing Talk заявил, что тренер россиянина Джон Дэвид Джексон мог повлиять на исход второго боя с Андре Уордом. Ранее Джексон обвинил Ковалева в том, что он слабак, сам сдался Уорду и перестал выкладываться на тренировках.
– Джексон в последнее время отметился несколькими уничижительными репликами в адрес Ковалева. Что происходит?
– Не люблю говорить грязь о других, но Джексон сам это начал. Но я не уверен, что он не подсыпал какое-нибудь снотворное в воду Сергею перед тем, как тот вышел на бой, ведь Ковалев буквально спал в ринге.
– Вы сейчас серьезно?
– Я серьезен, вы можете прямо так и написать.
– Что было главной причиной того, что Сергей перестал с ним работать?
– Ковалев еще не объявлял официально о прекращении сотрудничества.
– Но, учитывая все сказанное, оно все-таки закончилось. Кто будет тренером Сергея теперь?
– Мы еще не решили, но обязательно кого-то найдем. Есть много тренеров, но мало тех, кто действительно может чему-то научить. А нам нужен именно такой человек
Бней Иегуда
Про Ковалёва на боксёрских форумах инфа гуляет от знающих людей, что он бухарик ещё тот, не просыхает по полгода.)) И ещё с Уордом тягаться думал, ну ну.)) Да и щас какого-то мешка откопали в соперники, с Баррерой и тем же Бетербиевым струхнул.))
20:12
Alma's
Теперь, Джексон виноват в проигрыше Ковалева? Мда
19:45
dv2205
вот уки пиндосские - нах им доверяться - и да надо наголову сильнее быть
19:37