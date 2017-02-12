Менеджер Ломаченко: "Сомневаюсь, что Пакиао сбросит вес ради боя с Василием"

Менеджер боксера младшей весовой категории Василия Ломаченко Эгис Климас сомневается в том, что его подопечный проведет бой с филиппинцем Мэнни Пакиао. Представитель украинца подчеркнул, что они готовы подписать контракт, если "Пакмэн" сменит весовую категорию.

- Ломаченко сказал мне, что хотел бы провести бой с Майки Гарсией, - приводит Boxingscene слова Климаса. - Если говорить о поединке с Пакиао, то я сомневаюсь, что он решит похудеть до 135 фунтов. Но если мы проведем несколько боев в этом весе, а филиппинец перейдет в эту категорию, то присылайте мне договор, и мы подпишем его.

Пакиао проведет бой с Ломаченко?