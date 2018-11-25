Менеджер Лебедева: "Хочу, чтобы все спортивные издания услышали. Любой соперник на таком уровне – очень серьезный"

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дениса Лебедева прокомментировал "СЭ" победу своего подопечного. Российский боксер победил американца Майка Уилсона в бою, состоявшемся в Монако. Поединок завершился в 12-ти раундах решением судей.

Лебедев провел второй бой после годичного перерыва. В сентябре он выиграл у турка Хизни Алтункая нокаутом в третьем раунде. После боя с Уилсоном на счету Лебедева 32 победы при двух поражениях.

– Любой соперник на таком уровне – это большой профессионал. Бой был непростым. Мы тщательно к нему готовились. Хочу, чтобы все услышали. Особенно журналисты из некоторых спортивных изданий. Оппонент был очень серьезным и сильно хотел победить, – сказал Корнилов.

– Можно сказать, что Денис победил заслуженно?

– Да. Заслуженная победа Лебедева. Хочу заметить, что Денису 39 лет, а Уилсон намного моложе. Это оставило определенный отпечаток. Но сомнений в победе россиянина не вижу.

– Что дальше?

– Вернемся в Россию, сядем за стол и решим что делать дальше. Конкретнее, продолжать карьеру или нет. По резолюции WBA в марте Лебедев должен встретиться с Усиком. Но пока рано об этом говорить. (Арман Мкртчян)