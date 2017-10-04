Менеджер Лебедева: "Денис не получал предложения о бое с Мальдонадо"

Менеджер чемпиона мира по версии WBA (Super) Дениса Лебедева Вадим Корнилов сообщил, что российский боксер готов к поединку с бойцом ММА Фабио Мальдонадо. По его словам, строна боксера не получала предложений от команды бразильца.

Ранее Мальдонадо заявил о желании провести с Лебедевым поединок по правилам бокса. В России бразилец известен боем против Федора Емельяненко, который в июне 2016 года завершился победой россиянина по очкам.

- Денис не против биться с Мальдонадо, но сначала кто-то должен выйти на него с таким предложением, - цитирует "Р-Спорт" Корнилова. - От команды Мальдонадо никаких предложений о проведении какого-либо боя не поступало. Денис готов выступать, если предложение его заинтересует. Но его пока нет.