Менеджер Лебедева: "Бой с Усиком? Пока рано об этом говорить"

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дениса Лебедева, прокомментировал "СЭ" победу россиянина над американцем Майком Уилсоном в бою, состоявшемся в Монако. Поединок прошел в 12-ти раундах, Лебедев взял верх по решению судей. Он провел первый бой после годичного перерыва. В сентябре 2017 года Денис выиграл у турка Хизни Алтункаи нокаутом в третьем раунде. В июле того же года победил Марка Флэнагана, защитив титул WBA. Позже эта организация перевела Лебедева в статус "чемпиона в отпуске". Титулом в первом тяжелом весе владеет украинец Александр Усик.

После боя с Уилсоном на счету Лебедева стало 32 победы при 2 поражениях.

– Любой соперник на таком уровне – это большой профессионал. Бой получился непростым, мы тщательно к нему готовились, – сказал Корнилов. – Хочу, чтобы все это услышали: оппонент был очень серьезным и сильно хотел победить. Но Денис заслуженно взял верх. Хочу заметить, что ему 39 лет – Уилсон намного моложе. Это оставило определенный отпечаток. Однако сомнений в справедливости победы россиянина не возникает.

– Что дальше?

– Вернемся в Россию, сядем за стол и решим. Конкретнее – продолжать карьеру или нет. По резолюции WBA в марте Лебедев должен встретиться с Усиком. Но пока рано об этом говорить. (Арман Мкртчян)