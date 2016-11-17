Менеджер Ковалева: "Статус андердога в поединке с Уордом мотивирует Сергея"

Менеджер Сергея Ковалева Эгис Климас уверен, что статус россиянина, который является чемпионом по версиям WBA Super, WBO, IBF, пойдет на пользу в бою с Андре Уордом. По его словам, россиянин мотивирован тем, что букмекеры не считают его фаворитом в этом поединке.

- Нас очень радует большой ажиотаж перед этим боем. Подготовка прошла великолепно, сейчас Сергей выходит на свой пик, - приводит "Р-Спорт" слова Климаса. - Думаю, у нас все в этом бою должно сложиться хорошо, как и в прошлых боях. Я могу уверить, что Уорд - самый серьезный соперник в карьере Ковалева, Сергею предстоит самый серьезный бой.

А то, что по котировкам букмекеров Уорд является фаворитом, дает большую мотивацию Сергею. Это как раз хорошо, что все говорят, что Уорд - фаворит, а Сергей - андердог. Вспомните, когда мы приехали на бой с британцем Натаном Клеверли, шансы были где-то 70 на 30 не в пользу Сергея, а это Ковалева мотивирует.