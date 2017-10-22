Менеджер Гассиева: "Быстрая победа над Влодарчиком стала довольно неожиданной"

Алексей Васильев, менеджер Мурата Гассиева, отметил, что победа нокаутом в третьем раунде боя с Кшиштофом Влодарчиком оказалась довольно неожиданной. По его словам, российский боксер настраивался на трудный двенадцатираундовый поединок.

- Мурат нас очень сильно порадовал, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - Мало того, что он одержал быструю и яркую победу, он еще и боксировал очень правильно, грамотно и бережно для себя. Мы готовились к тяжелому двенадцатирандовому поединку и то, что Мурат победил так быстро - для нас довольно неожиданно.

Мы знали о том, что Влодарчик является серьезным, опытным и сильным соперником. И действительно настраивались на то, что бой продлится все 12 раундов.

Утюгом по печени. Гассиев разобрался с Влодарчиком //

Гассиев Влодарчик: два удара для победы