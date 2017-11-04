Майорга получил травму кисти в бою с Сироткиным

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что боксер из Никарагуа Рикардо Майорга получил травму руки в бою с россиянином Андреем Сироткиным. Поединок за титул интернационального чемпиона по версии WBA прошел в пятницу в Нижнем Новгороде. Российский боксер победил своего 44-летнего соперника техническим нокаутом в 10-м раунде.

- В бою Майорга получил растяжение или даже разрыв сухожилия кисти, - приводит ТАСС слова Хрюнова. - Сейчас едем в больницу, сделаем снимок. Он говорит, что не собирается пока завершать карьеру.

В середине боя у Сироткина перестало получаться, и я даже начал откровенно тревожиться. Считаю, что такой бой дал ему очень много, один такой поединок равен десяти.