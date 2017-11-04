Майорга получил травму из-за удара о локоть Сироткина

По словам промоутера Владимира Хрюнова, Рикардо Майорге предстоит обследование. В пятницу он проиграл ввиду отказа от продолжения боя россиянину Андрею Сироткину на шоу "Коррида в Нижнем". Боксер из Никарагуа не смог продолжить бой в 10-м раунде.

- Сказалось следствие столкновения - локтя о руку. Надеемся, что растяжение, а не разрыв сухожилия, обследование покажет, - сказал Хрюнов.

Тренер спортсмена пояснил "СЭ", что Майорга из-за удара о локоть почувствовал боль в районе кисти, которая не позволила полноценно продолжить поединок. (Елена СОБОЛЬ)