Майк Тайсон подготовит певца Криса Брауна к бою с Соуджа Боем

Бывший чемпион мира Майк Тайсон будет помогать известному певцу Крису Брауну в подготовке к бою с его коллегой по сцене Соуджа Боем. Между исполнителями произошел конфликт, и они намерены разобраться с помощью боксерского поединка. Ранее стало известно, что Соуджа Бою будет помогать другой легендарный боксер Флойд Мейуэзер-младший. Поединок артистов должен состояться в марте.

– Я могу все подтвердить, – объявил в своем Instagram Тайсон. – Я тренирую Криса. Он выбрал меня в качестве тренера для подготовки к бою с Соуджа Боем. Я научу Криса всему. Научу его кусать за ухо. Я намерен научить ему всем пакостям, которые знаю.

Отметим, что "промоутером" мероприятия выступает еще один известный рэпер 50 cent. Это лишь первый из подобных боев. По задумке 50 cent, он будет предоставлять возможность знаменитостям, между которыми произошел конфликт, разобраться в ринге. Так, уже заявлен поединок между бывшими баскетболистами Кеньоном Мартином и Тимом Томасом.