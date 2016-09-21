Майк Тайсон огорчен, что современные дети знают его только по роли в кино

Бывший чемпион WBC, WBA и IBF в тяжелом весе, один из лучших боксеров в истории Майк Тайсон был неприятно удивлен тем, что современные дети знают его актерскую карьеру лучше, чем спортивную. Боксер, выступавший на профессиональном ринге с 1985 по 2005 год, снялся в большом количестве фильмов и сериалов, включая "Мальчишник в Вегасе", "Рокки Бальбоа", "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" и других.

- Разница поколений, - цитирует Sports Illustrated Тайсона. - Я навещал одну школу. 600 детей в комнате. Возможно, 700, возможно, даже тысяча. Им показывали некоторые мои бои, потому что дети не знали, кто я. Они просто думали, что я актер из фильма "Мальчишник в Вегасе". Один мексиканский мальчик сказал: "Кажется, мой дедушка рассказывал мне о вас". Я не забуду это. Очень унизительный опыт.