Майк Тайсон: "А вы за Головкина или Альвареса?"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поинтересовался у своих подписчиков в Инстаграме, за кого они будут болеть в бою между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Поединок между казахстанцем и мексиканцем, на кону которого стоят пояса по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, состоится сегодня в Лас-Вегасе.

"А вы за кого, Альвареса или Головкина?", - написал Тайсон в Инстаграме.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Головкин – Альварес. Время начала онлайна - в 6.00 по Москве.