Маурисио Сулейман: "WBC начнет процесс рассмотрения апелляции боксера Поветкина в середине мая"

Президент Всемирный боксерский совет (WBC) Маурисио Сулейман начнет процесс рассмотрения апелляции российского тяжеловеса Александра Поветкина на свое отстранение в середине мая. В апреле российский боксер подал апелляцию в WBC на свое отстранение на неопределенный срок из-за положительной пробы на остарин, взятой 6 декабря перед боем за звание временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

- WBC организует конференцию посредством Skype в середине мая как первый шаг в процессе рассмотрения апелляции Поветкина согласно правилам, прописанным в протоколе, - цитирует "Р-Спорт" Сулеймана. Дата, когда будет окончательно определен срок дисквалификации Поветкина, будет ясна уже в ходе рассмотрения апелляции, поэтому сейчас сложно назвать даже приблизительное время.