Маурисио Сулейман: "Поветкин сейчас дисквалифицирован"

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман не может сказать, какое наказание ждет боксера Александра Поветкина за применение запрещенного препарата. Бой между россиянином и канадцем Бермейном Стиверном​, который должен был состояться сегодня в Екатеринбурге, отменен. Сообщается, что тренер канадца Дон Хаус подтвердил, что их сторона отказывается от проведения поединка, узнав о положительной допинг-пробе соперника.

– Поветкин сейчас дисквалифицирован, но пока рано говорить о дальнейших действиях в отношении него, мы проведем расследование, соберем воедино все факты, пройдет слушание и будет вынесено решение, – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана.

Поветкин провалил допинг-тест. Бой со Стиверном отменен. Что известно на данный момент