Маурисио Сулейман: "Поветкин сейчас дисквалифицирован"

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман не может сказать, какое наказание ждет боксера Александра Поветкина за применение запрещенного препарата. Бой между россиянином и канадцем Бермейном Стиверном, который должен был состояться сегодня в Екатеринбурге, отменен. Сообщается, что тренер канадца Дон Хаус подтвердил, что их сторона отказывается от проведения поединка, узнав о положительной допинг-пробе соперника.
– Поветкин сейчас дисквалифицирован, но пока рано говорить о дальнейших действиях в отношении него, мы проведем расследование, соберем воедино все факты, пройдет слушание и будет вынесено решение, – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана.
Поветкин провалил допинг-тест. Бой со Стиверном отменен. Что известно на данный момент
Leo Hawk
Vlаdimir, не знаю кто его боится, но судя по комментам весь интернет угорает над его тупостью.
12:44
Vlаdimir
Потом выяснится что это было ошибкой. Тупо боятся Поветкина.
11:19
streletc1783
Уайлдер струсил Теперь Стиверн.Проведи бой - потом болтай что хочешь!Не знаю как там проба "б" но он же столько раз сдавал,что перед боем наелся?
11:10