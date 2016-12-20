Маурисио Сулейман: "Финальное решение по делу Поветкина займет некоторое время "

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Селейман сообщил, что организация через несколько дней сделает заявление по дальнейшим действиям в отношении провалившего допинг-тест Александра Поветкина. По его словам, финальное решение по этому делу займет некоторое время.

– WBC проведет расследование, собрав воедино все факты согласно протоколу и правилам программы чистого бокса, – приводит "Р-Спорт" слова Поветкина. – Через несколько дней будет сделано заявление о дальнейшем направлении действий в отношении Поветкина, но я уверен, что финальное решение по этому делу займет некоторое время.

Напомним, что WBC узнал о положительной допинг-пробе российского боксера за 20 часов до начала его боя против канадца Бермейна Стиверна. Допинг-проба Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин, из-за чего поединок был отменен. В мае этого года за несколько дней до боя с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был также отменен, но позднее ВАДА и WBC оправдали россиянина.