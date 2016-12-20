Маурисио Сулейман: "Два отмененных боя Поветкина нанесли серьезный урон WBC"

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Селейман отметил, что два отмененных боя за звание чемпиона мира с участием Александра Поветкина нанесли организации серьезный урон. В субботу глава WBC сообщил, что допинг-проба россиянина перед боем за титул временного чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

– WBC несколько месяцев жестко отстаивал свою позицию, потратив много времени и средств, чтобы провести тщательное расследование и начать бороться со "всемирным движением" против России, – приводит "Р-Спорт" слова Сулеймана. – Люди стали обращаться к случаям на Олимпиаде, таким образом пытаясь очернить всех российских спортсменов. WBC никогда не допускал таких дискриминаций и подобных атак. WBC провел процесс по делу о положительном допинг-тесте Поветкина на мельдоний. В 2016 году WBC лишился двух боев за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, что нанесло серьезный урон нашей организации.

Лично я как президент WBC не могу высказывать никаких мыслей или суждений, основанных на чувствах, эмоциях, слухах или мнениях других людей – только на фактах. Я очень расстроен этой ситуацией в целом и, честно говоря, не могу поверить, что такое случилось.