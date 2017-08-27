Маурисио Сулейман: "Бокс доказал превосходство над ММА благодаря победе Мейвезера над Макгрегором"

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман остался доволен поединком между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Отметим, что 40-летний боксер до этого поединка не выходил на ринг на протяжении двух лет. Бой был остановлен судьей в 10-м раунде. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессионалах.

– Это был самый настоящий бой, все, кто его смотрел, это понимают, – цитирует ТАСС Сулеймана. – Флойд показал отличный бокс и заслуженно выиграл. Конечно, бокс победил ММА, это факт. Все мы очень впечатлены тем, что сегодня произошло. У бокса появилось большое число новых поклонников.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция