Уличная атлетика при поддержке Datsun
10:49 | БОКС — Профессиональный

Маурисио Сулейман: "Бокс доказал превосходство над ММА благодаря победе Мэйуэзера над Макгрегором"

4

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман остался доволен поединком между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Отметим, что 40-летний боксер до этого поединка не выходил на ринг на протяжении двух лет. Бой был остановлен судьей в 10-м раунде. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессионалах.

– Это был самый настоящий бой, все, кто его смотрел, это понимают, – цитирует ТАСС Сулеймана. – Флойд показал отличный бокс и заслуженно выиграл. Конечно, бокс победил ММА, это факт. Все мы очень впечатлены тем, что сегодня произошло. У бокса появилось большое число новых поклонников.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4510396

4
Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

inspire

redgy в октагоне сколько бы флойд продержался интересно... ================ если б гонорар таял с увеличением времени боя то и на ринге и в клетке все бы закончилось не позже второго раунда, победитель правда разные были б ...

11:33

inspire

.BattleFish. ещё один идиот!) =========== в яблочко

11:27

redgy

в октагоне сколько бы флойд продержался интересно...

11:25

.BattleFish.

ещё один идиот!)

11:15