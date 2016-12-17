14:08 | БОКС — Профессиональный

"Матч ТВ" оставит трансляцию боя Поветкина

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Телеканал "Матч ТВ" не стал отменять трансляцию боя российского боксера Александра Поветкина, сообщает в своем твиттере генеральный продюсер канала Тина Канделаки. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен. Новым соперником россиянина станет француз Йоанн Дюопа.

"Программа передач "Матч ТВ" на сегодня не меняется", – написала Канделаки.

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