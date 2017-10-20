Маскаев может вернуться на ринг зимой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Олег Маскаев ведет переговоры о своем возвращении на ринг. 48-летний россиянин планирует провести бой зимой.

– Я тренируюсь и готов в любой момент начать целенаправленную подготовку, – цитирует ТАСС Маскаева. – Переговоры есть, и в ближайшее время я переговорю по поводу боя (с одним промоутером. – Прим. "СЭ"). Хотел бы провести бой зимой, может быть, в начале следующего года.

Напомним, Маскаев владел чемпионским поясом WBC с 2006 по 2008 год. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2013 года, победив британца Дэнни Уильямса по очкам. В общей сложности на счету россиянина на профессиональном ринге 46 боев (39 побед, 28 из них – нокаутом, и 7 поражений).