Маркос Майдана: "Головкин не боксирует на ринге, он дерется"

Аргентинец Маркос Майдана выразил надежду на то, что бой между Саулем Альваресом и чемпионом мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBC Геннадием Головкиным будет зрелищным. По его словам, победитель этого поединка, который запланирован на 16 сентября, станет лучшим в мире.

- Сейчас проводится не так много хороших боев. В боксе много хороших бойцов, но схваток между ними недостаточно, - приводит Boxing Scene слова Майданы. - Я надеюсь, что бой между Альваресом и Головкиным будет не таким, потому что Геннадий не боксирует на ринге, а дерется. Его соперник делает то же самое. Победителем этого боя станет тот, кто сможет выдержать больше. Выигравший будет считаться лучшим в мире.