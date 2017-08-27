Малиньяджи сравнил бой Мейвезер – Макгрегор с фильмом "Большой белый обман"

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи, входивший в тренировочный лагерь чемпиона UFC Конора Макгрегора, сравнил поединок ирландца против непобедимого чемпиона мира Флойда Мейвезера с фильмом "Большой белый обман". Бой завершился победой 40-летнего американца техническим нокаутом в 10-м раунде.

– Кто помнит фильм "Большой белый обман"? Классическое кино, не так ли? Чертовски смешно, – написал Малиньяджи.

"Большой белый обман" – спортивная комедия о мире бокса, вышедшая на экраны в 1996 году. В фильме снялись Сэмюэл Л. Джексон, Джефф Голдблюм, Джон Рис-Дэвис и другие.

Напомним, Малиньяджи покинул лагерь Макгрегора со скандалом - в сети появились фотографии с одного из спаррингов, на которых видно, что чемпион UFC отправил оппонента на канвас. Боксер утверждал, что его не отправили в нокаут, а просто толкнули. Макгрегор все отрицал. После этого спортсмены неоднократно обменивались резкими комментариями. По данным СМИ, Малиньяджи является ближайшим потенциальным соперником Макгрегора.

Who remembers the movie "The Great White Hype?". Classic Movie wasn't it? Funny as hell lol. – Paul Malignaggi (@PaulMalignaggi) 27 августа 2017 г.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция