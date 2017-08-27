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08:50 | БОКС — Профессиональный

Малиньяджи сравнил бой Мейвезер – Макгрегор с фильмом "Большой белый обман"

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Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи, входивший в тренировочный лагерь чемпиона UFC Конора Макгрегора, сравнил поединок ирландца против непобедимого чемпиона мира Флойда Мейвезера с фильмом "Большой белый обман". Бой завершился победой 40-летнего американца техническим нокаутом в 10-м раунде.

– Кто помнит фильм "Большой белый обман"? Классическое кино, не так ли? Чертовски смешно, – написал Малиньяджи.

"Большой белый обман" – спортивная комедия о мире бокса, вышедшая на экраны в 1996 году. В фильме снялись Сэмюэл Л. Джексон, Джефф Голдблюм, Джон Рис-Дэвис и другие.

Напомним, Малиньяджи покинул лагерь Макгрегора со скандалом - в сети появились фотографии с одного из спаррингов, на которых видно, что чемпион UFC отправил оппонента на канвас. Боксер утверждал, что его не отправили в нокаут, а просто толкнули. Макгрегор все отрицал. После этого спортсмены неоднократно обменивались резкими комментариями. По данным СМИ, Малиньяджи является ближайшим потенциальным соперником Макгрегора.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Aliment

вот и я о том же надысь написал....:))

09:03