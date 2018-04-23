Маликов требует у Йордана реванша

Российский боксер Павел Маликов, которого в воскресенье нокаутировал индонезиец Дауде Йордан в бою за звание официального претендента на титул чемпиона WBA в легком весе, потребовал реванша. По словам спортсмена, он намерен показать совсем другой бокс.

– Хочу извиниться за этот бой, – сказал Маликов. – Так получилось, это бокс. Поеду на реабилитацию, буду восстанавливаться, лечиться. Я очень хочу реванша с этим человеком. Я вам покажу совсем другой бокс, когда я буду свежим и здоровым. У меня были травмы, он попал по старой травме, и поэтому такая ситуация произошла. Спасибо, что поддерживали меня. Я слышал вас. Очень приятно.