Мальдонадо вызвал Лебедева на боксерский поединок

Бразильский боец ММА Фабио Мальдонадо победил Курбана Омарова на турнире Fight Nights Global 73, который прошел в Дагестане. После этого он вызвал на боксерский поединок россиянина Дениса Лебедева.

– Моя статистика в боксе 25 побед, 0 поражений, - приводит Sportbox слова Мальдонадо. - Я думаю, мы могли бы провести бой с Денисом Лебедевым за титул.

Отметим, Мальдонадо совмещает выступления в боксе и ММА. Последний боксерский поединок он провел в 2016 году. Лебедев обладает титулом WBA Super в первом тяжелом весе. В последнем бою он победил австралийца Марка Флэнагана.