Максим Власов: "Не нравится позиция Чахкиева, отказавшегося от общения с прессой"

3 декабря в Москве пройдет бой за звание Интерконтинентального чемпиона WBA в первом тяжелом весе, в котором встретятся два россиянина: Максим Власов и Рахим Чахкиев. Победитель этого поединка получит реальный шанс претендовать на пояс чемпиона мира WBA. В преддверии боя 30-летний Власов подчеркнул в интервью "Известиям", что считает позицию Чахкиева по поводу общения с прессой неправильной.

– Команда Чахкиева объявила, что Рахим воздерживается от комментариев по этому бою и полностью закрыт для ­прессы. На ваш взгляд, это правильно?

– Мне не нравится такая позиция, – сказал Власов. – Бои такого уровня должны максимально освещаться со всех сторон. В том числе и со стороны спортсменов – людям это интересно, им интересен бой, когда они знают максимум о боксерах. Потому что мы выходим на ринг не только ради себя, но и ради болельщиков. Мы должны давать публике шоу. Ведь если бы не было зрителей, не было бы и бокса.

– Как правило, в Росс­ии стараются избегать­ проведения боев между соотечественниками. Как думаете, почему?

– Сложно сказать, но эти бои неизбежны. У нас очень много хороших бойцов, тем более в крузервейте, и рано или поздно придется сражаться между собой, чтобы выявить лучшего. И, на мой взгляд, это нормально. Каждый уважающий себя боец хочет доказать, что он лучший.