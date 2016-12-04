Максим Власов: "Бой с Чахкиевым оказался легче, чем я ожидал"

Россиянин Максим Власов подчеркнул, что победа над соотечественником Рахимом Чахкиевым в бою за пояс WBA International в первом тяжелом весе далась ему легче, чем ожидалось. 30-летний россиянин отметил, что в его карьере были более тяжелые поединки.

- У меня были бои гораздо сложнее. Удивлен лишь тем, что все оказалось легче, чем я ожидал, - приводит "Р-Спорт" слова Власова. - Знал, что выиграю. Несомненно, бой был непростым, но, повторюсь, я ожидал большего. Что касается планов, то я хочу боксировать и получать удовольствие от этого. А более детально лучше расспросить у моего менеджера. Не думаю об этом. А боксировать с топами мне только в радость. Готов в любое время.

Менеджер Власова Шамир Петросян рассказал о дальнейших планах боксера.

- Сейчас цель - начать переговоры по бою с Шуменовым за титул (регулярного. - Прим. "СЭ") чемпиона мира WBA, - сказал Петросян. - Как промежуточный возможен бой с Антонио Тарвером.