Макгрегор в бою с Мейвезером был точнее, чем Альварес и Де Ла Хойя

Точность ударов чемпиона UFC Конора Макгрегора в бою по правилам бокса против непобежденного чемпиона мира Флойда Мейвезера составила 25,8 процента. Поединок завершился победой американского боксера техническим нокаутом в 10-м раунде.

Отметим, что Макгрегор был более точен, чем бывшие соперники Мейвезера - бывшие чемпионы мира Сауль Альварес (22,2 процента, поражение Альвареса решением большинства судей) и Оскар Де Ла Хойя (20,8 процента поражение Де Ла Хойи разделенным решением судей).

Кроме того, по количеству точных ударов Макгрегор за 10 раундов превзошел филиппинца Мэнни Пакиао и американца Андре Берто, которые провели против Мейвезера полные поединки. На счету чемпиона UFC 111 попаданий, Пакиао сумел нанести 81 удар, а Берто - 83. Оба боксера уступили Мейвезеру единогласным решением судей.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция