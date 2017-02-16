10:47 | БОКС — Профессиональный

Макгрегор провел переговоры с Атлетической комиссией Невады по бою с Мейуэзером

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Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор во время визита в Лас-Вегас провел встречу с Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) относительно возможного предоставления боксерской лицензии, сообщает World boxing news. 28-летний ирландец хочет столкнуться с американцем Флойдом Мейуэзером-младшим, поэтому ему необходимо разрешение от NSAC.

Напомним, ранее появилась информация, что Макгрегор не может провести бой с Мейуэзером, пока не истечет его контракт с UFC, по которому ирландец должен провести еще четыре поединка.

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