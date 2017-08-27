Макгрегор приехал на бой позже Мейвезера. Видео

Боец ММА Конор Макгрегор приехал на "Т-Мобайл Арену", где сегодня состоится его бой с Флойдом Мейвезером. Ирландец, в отличие от американца, выглядел вызывающе и был одет в строгий костюм, а не спортивный. Непобежденный чемпион мира появился перед публикой на 30 минут раньше.

And Conor has arrived pic.twitter.com/AiEaz1B7fV – Megan Olivi (@MeganOlivi) 27 августа 2017 г.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.