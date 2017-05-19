Макгрегор подал заявку на получение боксерской лицензии в Неваде

Руководитель Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт заявил, что в организацию поступила заявка на получение боксерской лицензии от бойца UFC Конора Макгрегора. Сейчас команда ирландца ведет переговоры о поединке с Флойдом Мейуэзером. Ранее Макгрегор уже подписал контракт и теперь ждет окончания переговоров с американским боксером. Если им удастся договориться, поединок, скорее всего, пройдет в Лас-Вегасе (США, Невада).

В конце прошлого года ирландец получил боксерскую лицензию от Атлетической комиссии штата Калифорния.

– Конор Макгрегор подал заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на получение боксерской лицензии, – приводит BoxingNews слова Беннетта. – В настоящее время мы ожидаем от него дополнительных документов в поддержку его заявки.