Макгрегор отказался звать украинского боксера в свой тренировочный лагерь

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор объяснил, почему не хочет приглашать в свой тренировочный лагерь боксера Василия Ломаченко. Спортсменн отметил, что украинец не подходит под стиль его занятий.

– Он боксирует в другой весовой категории, а во-вторых, он левша, – цитирует Fight Hub TV Макгрегора. – Думаю, ему стоит выходить на ринг против более серьезных соперников. Например, как Ригондо. Но Ломаченко техничный боец, мне нравится, как он боксирует. Просто он не подходит моему тренировочному лагерю.

Напомним, что 26 августа Макгрегор проведет бой по правилам бокса в Лас-Вегасе против Флойда Мейуэзера.